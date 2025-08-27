Ateliers jeune public: Feutrine (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Ateliers jeune public: Feutrine (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-08-27
Fabrique ton gri-gri
Animé par Claire L.
DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 8 ans // 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51
du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités.   .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 

