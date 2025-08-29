Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde vendredi 29 août 2025.
Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Entre dans la danse urbaine sous forme d’initiation rythmée et ludique.
Animé par Larry et Popper
DURÉE 2 heures De 10h à 12h
À partir de 8 ans // 10 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51
du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
English : Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel)
German : Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel)
Italiano :
Espanol : Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel)
L’événement Ateliers jeune public: Hip hop (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-18 par Brive Tourisme