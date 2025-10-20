Ateliers jeune public Les fleurs de Joan Mitchell Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Ateliers jeune public Les fleurs de Joan Mitchell Musée des impressionnismes Giverny Giverny lundi 20 octobre 2025.

Ateliers jeune public Les fleurs de Joan Mitchell

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-22

Sais-tu que beaucoup d’artistes modernes et contemporains se sont inspirés des impressionnistes ? C’est le cas de l’œuvre abstraite de l’artiste Joan Mitchell, dont la vaste toile colorée cache un paysage que lui a décrit l’une de ses amies. À partir de l’œuvre La Grande Vallée IX présentée dans l’exposition Les Collections au jardin, à toi de retrouver cette belle nature qu’elle a cherché à représenter.

Techniques dessin, pastel, collage

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué. Cet atelier est réservé aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés. .

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

English : Ateliers jeune public Les fleurs de Joan Mitchell

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers jeune public Les fleurs de Joan Mitchell Giverny a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération