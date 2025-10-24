Ateliers jeune public Une forêt de petits monstres Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Début : 2025-10-24 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-24

En s’inspirant des designs d’Andrea Branzi et de son approche très personnelle d’une nature composée, réinvente ses œuvres en mélangeant, toi aussi, éléments naturels et objets de quotidien de manière à créer de petits monstres effrayants pour Halloween.

Techniques peinture, collage, modelage

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué. Cet atelier est réservé aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés. .

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

English : Ateliers jeune public Une forêt de petits monstres

