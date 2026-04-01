Ateliers jeunes algorithmes où sont les dangers ? Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil
Ateliers jeunes algorithmes où sont les dangers ? Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil mercredi 15 avril 2026.
Précy-sous-Thil
Ateliers jeunes algorithmes où sont les dangers ?
Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Participez à cet atelier afin d’identifier les effets des algorithmes et de mieux les identifier !
Proposé dans le cadre du dispositif Ateliers Jeunes
Accessible à partir de 11 ans
Pense à apporter ton téléphone portable ou ta tablette
Sur inscription, gratuit .
Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
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English : Ateliers jeunes algorithmes où sont les dangers ?
L’événement Ateliers jeunes algorithmes où sont les dangers ? Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-04-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)