Ateliers jeunesse Archéozoo Chabad’Arts Chabeuil

Ateliers jeunesse Archéozoo

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par atelier

Début : Jeudi 2025-07-30

fin : 2025-07-31

2025-07-30

Des ateliers ludiques et pédagogiques pour faire découvrir aux enfants l’archéologie et la Préhistoire par l’observation et la manipulation de

squelettes d’animaux !

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 90 81 69 atelierarcheozoo@gmail.com

English :

Fun and educational workshops to introduce children to archaeology and prehistory through the observation and manipulation of animal skeletons!

German :

Spielerische und pädagogische Workshops, um Kindern die Archäologie und die Vorgeschichte durch das Beobachten und Manipulieren von

Italiano :

Laboratori ludico-didattici per far scoprire ai bambini l’archeologia e la preistoria attraverso l’osservazione e la manipolazione di scheletri di animali!

Espanol :

Talleres lúdicos y didácticos para que los niños descubran la arqueología y la prehistoria observando y manipulando

