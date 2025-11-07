Ateliers Jeunesse Croc’livres … Pyjama Bibliothèque Pierrelatte
Ateliers Jeunesse Croc’livres … Pyjama Bibliothèque Pierrelatte vendredi 7 novembre 2025.
Ateliers Jeunesse Croc’livres … Pyjama
Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07 19:00:00
2025-11-07
Informations et réservations par téléphone, mail ou sur place. A partir de 3 ans.
Bibliothèque 2 Boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
Information and reservations by phone, e-mail or on site. Ages 3 and up.
German :
Informationen und Reservierungen per Telefon, E-Mail oder vor Ort. Ab 3 Jahren.
Italiano :
Informazioni e prenotazioni per telefono, e-mail o in loco. Per i bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
Información y reservas por teléfono, correo electrónico o in situ. Para niños a partir de 3 años.
