Ateliers jeunesse Crocs’Livres Bibliothèque Pierrelatte
Ateliers jeunesse Crocs’Livres Bibliothèque Pierrelatte mercredi 4 mars 2026.
Ateliers jeunesse Crocs’Livres
Bibliothèque 2 bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-06-03 10:45:00
Date(s) :
2026-03-04 2026-06-03
Un doux moment de lecture pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Au programme Albums jeunesse, comptines et premières découvertes du livre, dans la salle d’animation de la bibliothèque. Sur inscription.
.
Bibliothèque 2 bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A gentle moment of reading for toddlers, accompanied by their parents or grandparents. On the program: children?s books, nursery rhymes and first book discoveries, in the library?s activity room. Registration required.
L’événement Ateliers jeunesse Crocs’Livres Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence