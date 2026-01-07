Ateliers jeunesse Crocs’Livres Bibliothèque Pierrelatte

Ateliers jeunesse Crocs’Livres

Bibliothèque 2 bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-06-03 10:45:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-06-03

Un doux moment de lecture pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Au programme Albums jeunesse, comptines et premières découvertes du livre, dans la salle d’animation de la bibliothèque. Sur inscription.

.

Bibliothèque 2 bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentle moment of reading for toddlers, accompanied by their parents or grandparents. On the program: children?s books, nursery rhymes and first book discoveries, in the library?s activity room. Registration required.

L’événement Ateliers jeunesse Crocs’Livres Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence