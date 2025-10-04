Ateliers jeux avec Cariboud’bois Dépôt Lecture De Saint Germain Du Teil Saint-Germain-du-Teil

Gratuit tout public

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T18:00

Carine (Cariboud’bois) animera des jeux de société en bois, qu’elle a créés, sur le thème de la Lozère.

L’animation sera suivie d’une collation offerte par le Foyer rural de St Germain du Teil

Dépôt Lecture De Saint Germain Du Teil Place Layral Place Layral 48340 Saint-Germain-du-Teil Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie 0466454670 Se trouve sur la place Layral, près de l’église et du Café de la Place

Cariboud’bois