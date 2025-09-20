Ateliers jeux de construction et exposition Médiathèque Georges Duhamel Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La médiathèque Duhamel vous invite à venir découvrir :

– un espace jeux d’assemblage (Kapla®, Lego®…) permettant au public de pouvoir créer et construire selon leur imaginaire.

– un espace jeux de société sur le thème de l’architecture et la construction (7 wonders, architecto,,,).

Parallèlement se tiendra une exposition montrant la représentation de la Collégiale sur les affiches du festival de bande dessinée.

Médiathèque Georges Duhamel 7 Square Brieussel Bourgeois, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0134788101 http://www.mediatheques.manteslajolie.fr

