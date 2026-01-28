Ateliers jeux d’échecs Place Yan du Gouf Capbreton

Ateliers jeux d’échecs

Médiathèque-ludothèque L'Écume des jours Capbreton

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Venez-vous initier à l’art du jeu d’échecs, découvrir les tactiques, et rencontrer des joueurs passionnées autour de parties enflammées.

L’atelier est animé par les membres de l’association Landes Côte Sud Accueille -section jeu d’échecs. .

English : Ateliers jeux d’échecs

Come and learn the art of chess, discover the tactics, and meet passionate chess players for fiery games.

