Ateliers jeux d’échecs Place Yan du Gouf Capbreton mercredi 11 février 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11
2026-02-11

Venez-vous initier à l’art du jeu d’échecs, découvrir les tactiques, et rencontrer des joueurs passionnées autour de parties enflammées.
L’atelier est animé par les membres de l’association Landes Côte Sud Accueille -section jeu d’échecs.   .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61 

English : Ateliers jeux d’échecs

Come and learn the art of chess, discover the tactics, and meet passionate chess players for fiery games.

