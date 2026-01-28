Ateliers jeux d’échecs Place Yan du Gouf Capbreton
Ateliers jeux d'échecs Place Yan du Gouf Capbreton mercredi 11 février 2026.
Ateliers jeux d’échecs
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton Landes
Venez-vous initier à l’art du jeu d’échecs, découvrir les tactiques, et rencontrer des joueurs passionnées autour de parties enflammées.
L’atelier est animé par les membres de l’association Landes Côte Sud Accueille -section jeu d’échecs. .
Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Ateliers jeux d’échecs
Come and learn the art of chess, discover the tactics, and meet passionate chess players for fiery games.
