Ateliers – jeux Église Saint-Martin-au-Val Chartres samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

ateliers jeu de construction en planchettes de bois, autour de l’architecture antique

En lien avec l’exposition libre d’accès « Bois sacrés », vous pourrez découvrir un atelier de jeux de construction. Amusez-vous à reconstruire des formes et structures.

Une activité idéale pour petits et grands, qui allie plaisir et découverte du savoir-faire antique !

Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 23 41 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr »}] Les époques de construction de l’église sont les XIIe et XVe siècles ainsi que le XIXe siècle. L’édifice est classé monument historique depuis 1886. Elle se situe dans l’ancien hôpital Saint-Brice à Chartres.

