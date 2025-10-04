Ateliers Jeux : Jeux numériques, Jeux de société Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier

Ateliers Jeux : Jeux numériques, Jeux de société Médiathèque Raoul Georges Nicolo Le Gosier samedi 4 octobre 2025.

Ateliers Jeux : Jeux numériques, Jeux de société Samedi 4 octobre, 09h00 Médiathèque Raoul Georges Nicolo Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T22:30

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T22:30

L’espace Animations Interactives s’anime et devient un véritable terrain de jeu pour tous les enfnats à partir de 7 ans.

Jeux numériqus pour les curieux du digital,

Jeux de société, pour les stratèges

Dans une ambiance de partage et de bonne humeur !

Médiathèque Raoul Georges Nicolo Bd Amedee Clara, Le Gosier 97190, Guadeloupe Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe 0590845850

L’espace Animations Interactives s’anime et devient un véritable terrain de jeu pour tous les enfnats à partir de 7 ans.