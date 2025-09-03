Ateliers jeux vidéo Falaise
Ateliers jeux vidéo Falaise mercredi 3 septembre 2025.
Ateliers jeux vidéo
5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-03 14:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
Date(s) :
2025-09-03
De 14 h à 17 h. Venez-vous divertir. Tous les âges sont permis.
De 14 h à 17 h. Venez-vous divertir. Tous les âges sont permis. .
5 Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
English : Ateliers jeux vidéo
From 2 pm to 5 pm. Come and have fun. All ages welcome.
German : Ateliers jeux vidéo
Von 14:00 bis 17:00 Uhr. Kommen Sie und amüsieren Sie sich. Alle Altersgruppen sind erlaubt.
Italiano :
Dalle 14.00 alle 17.00. Venite a divertirvi. Tutte le età sono benvenute.
Espanol :
De 14.00 a 17.00 h. Ven a divertirte. Todas las edades son bienvenidas.
L’événement Ateliers jeux vidéo Falaise a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Falaise Suisse Normande