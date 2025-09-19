Ateliers Karnaval Nomade Maison de fer Poissy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’atelier Karnaval Nomade est un dispositif qui permet la rencontre d’une équipe professionnelle et d’un groupe d’une dizaine de danseurs et chanteurs amateurs, habitants du territoire. L’équipe d’amateurs sera constituée de six « danseurs » revêtant les costumes sonores et les masques et d’un nombre variable de trois à six « chanteurs » qui constitueront le chœur. Le matériel plastique, costumes, masques et accessoires sonores, sera apporté par l’équipe artistique constitue la base esthétique commune à toutes les floraisons des Karnavals Nomades. Après trois jours de préparation, le travail sera présenté au public dans une représentation unique en extérieur, alors venez participer au voyage !

Conceptrice: Mathilde Rance

Maison de fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

©Akiko Gharbi