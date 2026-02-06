Ateliers Kids au Musée 6/12 ans Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers

Ateliers Kids au Musée 6/12 ans

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Pendant les vacances, inscrivez vos enfants pour des ateliers ludiques et créatifs au musée. Colle, ciseaux, pinceaux, ils apprendront en pratiquant !

Atelier 6/12 ans au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Tous les lundis et les jeudis de juillet et d’août, de 14h30 à 16h30.

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. 5 €, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

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English : Ateliers Kids au Musée 6/12 ans

L’événement Ateliers Kids au Musée 6/12 ans Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)