Ateliers kids Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz
Ateliers kids Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz mercredi 10 juin 2026.
Ateliers kids Découvrir l’Océan autrement
Campus Surfrider 33 allée du Moura Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Ces ateliers proposent un regard nouveau sur les grands enjeux environnementaux portés par Surfrider, en donnant aussi la parole à d’autres acteurs engagés.
Des sciences à l’art, du jeu au faire-soi-même, petits et grands seront invités à expérimenter, manipuler, créer et comprendre à travers des formats ludiques, créatifs et participatifs.
Et si vos mercredis devenaient un moment idéal pour explorer l’Océan en famille ? .
Campus Surfrider 33 allée du Moura Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Ateliers kids Découvrir l’Océan autrement
L’événement Ateliers kids Découvrir l’Océan autrement Biarritz a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Biarritz