Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz
Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz mercredi 1 avril 2026.
Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement
Campus Surfrider 33 allée du Moura Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Ces ateliers proposent un regard nouveau sur les grands enjeux environnementaux portés par Surfrider, en donnant aussi la parole à d’autres acteurs engagés.
Des sciences à l’art, du jeu au faire-soi-même, petits et grands seront invités à expérimenter, manipuler, créer et comprendre à travers des formats ludiques, créatifs et participatifs.
Et si vos mercredis devenaient un moment idéal pour explorer l’Océan en famille ? .
Campus Surfrider 33 allée du Moura Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement
L’événement Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement Biarritz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Biarritz