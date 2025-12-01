Ateliers Kimochis à la Médiathèque de Cahors Cahors

Ateliers Kimochis à la Médiathèque de Cahors

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 12:15:00

2025-12-20

Les Kimochis® aident, en s’amusant, les enfants à apprendre à les identifier, à les exprimer et à développer leur intelligence émotionnelle. A chaque séance, l’atelier enseigne une compétence psycho-sociale ou un outil émotionnel et se déploie en trois temps lecture d’une histoire de Kimochis®, jeux de rôles en binôme parent-enfant et bricolage sur le thème des émotions. Ateliers pour enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’un parent. .

185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

English :

How do you communicate when you’re experiencing intense emotions?

Kimochis® are a fun way for children to learn to identify and express their emotions, and to develop their emotional intelligence

