Ateliers Kimochis à la Médiathèque de Cahors Cahors samedi 20 décembre 2025.
185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Comment communiquer quand on vit des émotions intenses ?
Les Kimochis® aident, en s’amusant, les enfants à apprendre à les identifier, à les exprimer et à développer leur intelligence émotionnelle. A chaque séance, l’atelier enseigne une compétence psycho-sociale ou un outil émotionnel et se déploie en trois temps lecture d’une histoire de Kimochis®, jeux de rôles en binôme parent-enfant et bricolage sur le thème des émotions. Ateliers pour enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’un parent. .
How do you communicate when you’re experiencing intense emotions?
Kimochis® are a fun way for children to learn to identify and express their emotions, and to develop their emotional intelligence
