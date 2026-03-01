Ateliers Kimochis à la Médiathèque de Mercuès Mercuès

Ateliers Kimochis à la Médiathèque de Mercuès

Comment communiquer quand on vit des émotions intenses ? Les Kimochis® aident, en s’amusant, les enfants à apprendre à les identifier, à les exprimer et à développer leur intelligence émotionnelle

Comment communiquer quand on vit des émotions intenses ? Les Kimochis® aident, en s’amusant, les enfants à apprendre à les identifier, à les exprimer et à développer leur intelligence émotionnelle. A chaque séance, l’atelier enseigne une compétence psycho-sociale ou un outil émotionnel et se déploie en trois temps lecture d’une histoire de Kimochis®, jeux de rôles en binôme parent-enfant et bricolage sur le thème des émotions. Ateliers pour enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un parent.

How do you communicate when you’re experiencing intense emotions? Kimochis® are a fun way for children to learn to identify and express their emotions and develop their emotional intelligence

