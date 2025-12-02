Ateliers La marche des chants Salle de danse du 38 rue du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit Il vous suffit de participer à 2 ou 3 ateliers seulement pour être présente sur l’évènement Les Lucioles le 6 mars 2026! Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

La marche des chants est une déambulation dansée et chantée dédiée aux femmes. Une célébration de la diversité de nos airs, de nos langues et de nos corps désireux de bouger librement dans l’espace public la nuit. Cette marche collective est ouverte à toute femmes, sans prérequis de chant ou de pratique de la danse. Telles des lucioles se réveillant dans la nuit, les participantes seront invitées à éclairer les rues du Breil de leurs chants et de leurs danses lumineuses.Un projet mené par Sarah Le Ray, Soazig Rabaté Ségalou, Maëva Guillery et Anne Clouet de la Cie Ecart.Il s’inscrit dans le cadre des Lucioles, une action culturelle coordonnée par le Lolab et lauréate de l’appel Les Temps de la nuit pour le quartier du Breil à Nantes. Ce rendez-vous lumineux permettra aux femmes d’occuper la nuit autrement et en toute confiance, à travers l’art et la fête.

Salle de danse du 38 rue du Breil Nantes 44036