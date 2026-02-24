Ateliers Labnum Jeans Remix Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance

Ateliers Labnum Jeans Remix

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Apprenez à coudre ! Jeans Remix recycle tes jeans et lance-toi dans la recup’ stylée !

Niveau débutant/intermédiaire

Matériel à apporter

– Une paire de vieux jeans

– Fil à coudre et à broder (couleurs à définir)

Rejoins Annie dans l’aventure upcycling ! Libère ta créativité customise, répare et réinvente tes jeans.

Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.

Tout public à partir de 15 ans

Sur inscription à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone/mail .

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 54 26 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Labnum Jeans Remix La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme