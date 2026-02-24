Ateliers Labnum Jeans Remix Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance
Ateliers Labnum Jeans Remix Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance lundi 13 avril 2026.
Ateliers Labnum Jeans Remix
Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Apprenez à coudre ! Jeans Remix recycle tes jeans et lance-toi dans la recup’ stylée !
Niveau débutant/intermédiaire
Matériel à apporter
– Une paire de vieux jeans
– Fil à coudre et à broder (couleurs à définir)
Rejoins Annie dans l’aventure upcycling ! Libère ta créativité customise, répare et réinvente tes jeans.
Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.
Tout public à partir de 15 ans
Sur inscription à l’accueil de la bibliothèque ou par téléphone/mail .
Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 54 26 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers Labnum Jeans Remix La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme