Ateliers Labnum Totebags en folie Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance

Ateliers Labnum Totebags en folie
Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-19 14:30:00
fin : 2026-03-19 16:30:00
2026-03-19
Couds ton tote 100% pratique, 100% toi !
Un projet pour les débutants en couture ! Au programme préparation du tissu et du patron, assemblage des pièces, personnalisation (broderie)
Matériel à apporter
– un coupon de tissu* en coton de dimensions 100 cm x50 cm environ
*récupération ou neuf
– Fils à broder selon projet
– Machine à coudre (si possible)
Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.
Public ados/adultes
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 54 26 14
