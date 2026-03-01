Ateliers Labnum Totebags en folie Bibliothèque La Vicomté-sur-Rance

Ateliers Labnum Totebags en folie

Bibliothèque 20 Rue de la Mairie La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 14:30:00

fin : 2026-03-19 16:30:00

2026-03-19

Couds ton tote 100% pratique, 100% toi !

Un projet pour les débutants en couture ! Au programme préparation du tissu et du patron, assemblage des pièces, personnalisation (broderie)

Matériel à apporter

– un coupon de tissu* en coton de dimensions 100 cm x50 cm environ

*récupération ou neuf

– Fils à broder selon projet

– Machine à coudre (si possible)

Par le Labnum du Centre culturel Bibliothèque de La Vicomté sur Rance.

Public ados/adultes

Sur inscription par téléphone ou par mail .

