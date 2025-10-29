Ateliers Lanternes d’Halloween Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Ateliers Lanternes d’Halloween Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 29 – 31 octobre Entrée libre

3 ateliers de création d’allumoirs, lanternes d’Halloween pour petit.es et grand.es, famille, … – Des après-midis magiques, les 29, 30 et 31 octobre 2025 | 16h-18h… | GRATUIT

**Au sein du Bureau d’art et de recherche | Qsp galerie (112 avenue Jean Lebas -Rbx) – venez fabriquer votre allumoir ou lanterne d’Halloween,** inspirée des légendes urbaines, des contes fantastiques ou des créatures de la nuit (fantômes, citrouilles maléfiques, chauves-souris poétiques…).

Ouvert à tou·te·s (petit·es, grand·es, familles, ami·es, voisin·es) !

L’automne se pare de mystère, les lanternes s’animent !

**Au programme :**

**• Création libre :** Découpage, dessin, collage, écriture… Laissez libre cours à votre imagination !

**• Ambiance intergénérationnelle :** Un moment pour partager, créer et rigoler ensemble, avec une pause gourmande pour recharger les batteries.

[**• Repartez avec une lanterne unique pour illuminer la Grand-Place de Roubaix le 31 octobre !**](https://www.roubaixxl.fr/halloween-2025/)

Matériel fourni – Pas besoin de réserver, venez comme vous êtes !

_« Les allumoirs, c’est comme les histoires : ça s’allume et ça nous rassemble. »_

En partenariat avec Fiesta Lille3000 et 2025 année des fêtes du Monde à Roubaix

#BARrbx #2025annéedesfêtes #fiesta #lille3000 #iloverbx #nord #hdf #AtelierHalloween #AllumoirsMagiques #Intergénérationnel #RoubaixEnFête #Halloween2025 #CréationPartagée #AutomneEnLumière #écocréatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-31T19:00:00.000+01:00

0362281386

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord