Ateliers lanternes et éventails en papier Allure Chine Carnaval de Romans 2026 place du Chapitre Romans-sur-Isère

Ateliers lanternes et éventails en papier Allure Chine Carnaval de Romans 2026

place du Chapitre Maison de Quartier Saint Nicolas Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04

Dans le cadre du Carnaval 2026, Allure Chine organise des ateliers de confection de lanternes en papier, ouvert à tous à partir de 10 ans, en groupes inter-âges: parents, grands-parents, enfants…

place du Chapitre Maison de Quartier Saint Nicolas Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@allure-chine.fr

English :

As part of Carnival 2026, Allure Chine is organizing paper lantern-making workshops, open to everyone aged 10 and over, in inter-age groups: parents, grandparents, children…

