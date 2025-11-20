Ateliers Le bel hiver de Bois d’amont Boutique de l’espace artisanal Bois-d’Amont
Boutique de l'espace artisanal 165 Rue des Couenneaux Bois-d'Amont Jura
Tarif : 30 EUR
Début : 2026-01-02
fin : 2026-03-15
2026-01-02
Ateliers: Poterie, Bijoux, Couture, Carterie
Contacter les artisans pour les ateliers (sur réservation). .
Boutique de l’espace artisanal 165 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 97 02 31
