Ateliers Le Chant des Hêtres Rue du Paradis Les Planches-en-Montagne

Rue du Paradis Les Nevreaux Les Planches-en-Montagne Jura

Début : 2025-09-24 17:30:00

Fin : 2026-06-25 11:30:00

2025-09-24

Ateliers de danse et chant intuitifs

« Le Chant des Hêtres »

Pour musiciens et non musiciens motivés par un travail holistique sur le corps et la voix.

Présentation

La danse et le chant sont et ont toujours été les moyens ultimes d’exprimer la palette si contrastée de nos émotions, de nos rêves et de nos espoirs, alliant peines et joies dans le désir inconscient d’un sentiment de complétude.

Ainsi, intégrer notre vie intérieure à notre expression artistique nous permet d’en élargir le sens et l’intensité, tout comme d’en extraire la partie la plus chère à notre coeur.

Laisser jaillir sa voix implique que l’être entier soit sollicité ; ainsi le sera-t-il, par des jeux seuls et à plusieurs, sur les plans

– physique respiration énergétique, étirements, massage, recherche de la fluidité et du flow dans le mouvement, trouver les appuis dans le sol, dans son propre corps et dans la danse contact ; travail sur le rythme

– émotionnel l’émotion du moment, le désir ardent du coeur

– mental imaginaire propre à chacun, visualisation, langage, etc…

Déroulement d’une séance

1/ Intériorisation se relaxer, apprivoiser sa respiration, conscientiser ses ressentis physiques et émotionnels ; écouter et se rendre disponible aux besoins de mouvement de son corps.

La singularité de chacun est encouragée ; il s’agit de favoriser, en confiance, l’émergence d’un mouvement qui vient de l’intérieur c’est le mouvement spontané.

2/ Mouvement sans musique, puis avec de la musique, ce mouvement spontané est invité à se développer c’est par la conscientisation avec toutes les fibres de son corps de ce qui fonde chaque être vivant (le souffle, le sol, la lumière, etc…) que notre mental consent à passer les rênes au corps.

De ce terreau fertile commun peut fleurir la sensibilité unique de chacun, en terme de mouvement et de voix.

3/ Voix naissant d’un geste de plus en plus libre, à l’écoute des besoins du corps, la voix peut naturellement s’ouvrir à son tour, en des sons inattendus et acceptés (!), puis en des mélodies improvisées. .

Rue du Paradis Les Nevreaux Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
+33 6 40 95 40 76
semeleauvent@gmx.fr

