Ateliers Lecture à voix hautes avec Philippe Mathé Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

Début : 2025-11-03 19:00:00

fin : 2026-01-12 21:30:00

2025-11-03 2025-11-24 2025-12-15 2026-01-12 2026-02-07 2026-02-23 2026-03-16 2026-04-11

Le comédien -lecteur, compositeur littéraire et directeur artistique du Bibliothéâtre Phillippe Mathé, propose une formation de lecture à voix haute pour des personnes débutantes ou qui auraient une petite expérience dans le domaine.

Au cours d’un cycle d’ateliers qui se dérouleront de novembre à avril, les participants et participantes auront l’occasion d’être accompagné dans la découverte de cette pratique. L’objectif de la formation est de développer des capacités techniques permettant la pratique de la lecture à voix haute devant un public adulte ou adolescent.

Le cycle sera composé de 8 séances avec un travail sur des texte courts et qui mettre en pratique le travaille de la voix et de la présence devant un public. L’objectif de la formation est de réaliser un ensemble d’exercice et de concevoir une lecture publique chorale sur le thème …on allait au bord de la mer .

A partir de 20 ans

Pour plus d’informations www.bibliotheatre.org .

Rue Charles de Rennéville Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 bibliotheatre@gmail.com

