AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine Talmont-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine
8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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