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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine Talmont-Saint-Hilaire

samedi 19 septembre 2026 · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
8 Rue du Château
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine

8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Ateliers lectures et échanges, par le Conseil des Sages – Journées Européennes du Patrimoine Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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