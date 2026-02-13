Ateliers Lego, Ludothèque des Avanchets, Vernier

Ateliers Lego 24 – 26 février Ludothèque des Avanchets

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-24T14:00:00+01:00 – 2026-02-24T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T17:00:00+01:00

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 février entre 14h et 17h, toutes nos boîtes de Lego seront à votre disposition pour les construire.

C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

Il sera aussi possible de profiter des autres jeux de la ludothèque durant ces accueils.

Ludothèque des Avanchets 21 rue du Grand Bay Vernier 1220 Les Avanchets Genève +41229700723 https://ludoavanchets.ch/ https://www.instagram.com/ludoavanchets/;https://www.vernier.ch/lieux/ludotheque-des-avanchets;http://www.vernier.ch/ludotheques Ludothèque associative proposant un accueil pour le jeu sur place, des prêts de jeux, des conseils dans tous les domaines ludiques et des animations dans le quartier. Ouvert à toutes et tous gratuitement pour jouer sur place, contribution de 30 CHF/an pour emprunter des jeux pour toute la famille

Toute sorte de boîtes à construire gratuitement

DR