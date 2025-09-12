Ateliers Les Êtres Humaines S’échapper et revivre après la violence conjugale Centre Social de La Chanaye Mâcon

Ateliers Les Êtres Humaines S’échapper et revivre après la violence conjugale

Centre Social de La Chanaye 2 Rue Paul Eluard Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-12 09:30:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-12

Nous serons au Centre Social de La Chanaye avec nos pinceaux, notre piano, notre guitare, notre argile, nos appareils photos, nos ciseaux, nos images, nos cahiers, notre machine à badge pour accueillir des femmes et enfants victimes de violences intra-familiales et passer avec elles un moment d’imaginaire, de consolation et de création.

Notre porte est grande ouverte pour quelques heures créatives et apaisées. On arrive et on part quand on veut.

Centre Social de La Chanaye 2 Rue Paul Eluard Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16 coordination.revertouthaut@gmail.com

