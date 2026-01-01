Ateliers les Folledingues Trousse Tie and Dye Magasin les Folledingues Falaise

Ateliers les Folledingues Trousse Tie and Dye

Magasin les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-04 2026-02-07

Ateliers créatifs au magasin les Folledingues pour les enfants Trousse tie and dye Viens customiser ta trousse avec la technique du tie and dye !

À partir de 5 ans

Sur réservation

Magasin les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr

English : Ateliers les Folledingues Trousse Tie and Dye

Creative workshops for children at the Les Folledingues shop: Tie and dye pencil case: Come and customise your pencil case using the tie and dye technique!

From 5 years old

By reservation

L’événement Ateliers les Folledingues Trousse Tie and Dye Falaise a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Falaise Suisse Normande