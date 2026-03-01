Ateliers les mercredis Initiation Couture

15 Rue Jean Perrin Mainvilliers Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-03-25

Ateliers de couture organisés par la Recyclerie solidaire de Mainvilliers et animés par La dame à la Licorne.

Inscription obligatoire au 02 37 27 80 43, ou sur place. .

15 Rue Jean Perrin Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 80 43

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English :

Sewing workshops organized by the Recyclerie Solidaire de Mainvilliers and led by La dame à la Licorne.

L’événement Ateliers les mercredis Initiation Couture Mainvilliers a été mis à jour le 2026-03-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES