Ateliers les mercredis Initiation Couture Mainvilliers
Ateliers les mercredis Initiation Couture Mainvilliers mercredi 25 mars 2026.
Ateliers les mercredis Initiation Couture
15 Rue Jean Perrin Mainvilliers Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-03-25
Ateliers de couture organisés par la Recyclerie solidaire de Mainvilliers et animés par La dame à la Licorne.
Inscription obligatoire au 02 37 27 80 43, ou sur place. .
15 Rue Jean Perrin Mainvilliers 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 27 80 43
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English :
Sewing workshops organized by the Recyclerie Solidaire de Mainvilliers and led by La dame à la Licorne.
L’événement Ateliers les mercredis Initiation Couture Mainvilliers a été mis à jour le 2026-03-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES