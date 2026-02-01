Ateliers Les petits Devos Vacances à la Maison-Musée Raymond Devos Maison-Musée Raymond Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Maison-Musée Raymond Devos 10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines
2026-02-23 10:30:00
2026-03-06 16:00:00
2026-02-23
Pendant les vacances scolaires, la Maison-Musée Raymond Devos propose des ateliers ludiques et créatifs pour initier les enfants à l’univers poétique et à l’éveil de leur imaginaire.
Maison-Musée Raymond Devos 10 rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71 contact@fondationraymonddevos.fr
English :
During the school vacations, the Maison-Musée Raymond Devos offers fun and creative workshops to introduce children to the world of poetry and awaken their imagination.
