Ateliers les p’tits cordonniers Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine 8 juillet 2025 15:00

Maine-et-Loire

Ateliers les p’tits cordonniers Musée des Métiers de la Chaussure 6 Rue Saint-Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 15:00:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Les ateliers p’tits cordonniers reviennent au Musée des Métiers de la Chaussure !

* Atelier sandalette tous les mardis du 8 juillet au 26 août, les enfants de 6 à 11 ans pourront fabriquer une petite sandalette en cuir à partir d’éléments prédécoupés.

* Atelier mocassin tous les jeudis, du 10 juillet au 28 août, les enfants de 8 à 13 ans pourront fabriquer un petit mocassin à partir de cuir prédécoupé. Ils pourront laisser libre cours à leur imagination en choisissant leurs morceaux de cuir et en personnalisant leur chaussure. .

Musée des Métiers de la Chaussure 6 Rue Saint-Paul

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

English :

The p’tits cordonniers workshops are back at the Musée des Métiers de la Chaussure!

German :

Die Workshops p’tits cordonniers kehren ins Musée des Métiers de la Chaussure zurück!

Italiano :

Tornano i laboratori di cordonniers p’tits al Musée des Métiers de la Chaussure!

Espanol :

¡Vuelven los talleres de p’tits cordonniers al Musée des Métiers de la Chaussure!

