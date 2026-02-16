Ateliers les Ptits Ecolos à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Ateliers les Ptits Ecolos à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-11 16:45:00

2026-03-11

Les Ptits Ecolos… ce sont des activités pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.

Inscrivez vos enfants à ces ateliers créatifs à tendance écologique dans le jardin, le potager et la maison. Ils les rendront curieux et répondront à bien de leurs questions ! Attention, ils pourraient bien devenir très dégourdis !

Cette année nous avons prévu pour eux

– Fabrication d’un hôtel à insecte,

– Mise en place d’un petit potager, qu’il pourront venir entretenir quand ils veulent avec l’abonnement.

– Découverte un parcours sensitif dans le jardin, à parcourir pieds nus

Menues réparations textiles, coudre un bouton, recoudre une couture …

– Fabrication d’une caissette en bois

Cuisine aussi responsable que gourmande- goûter

– La fabrication d’un herbier, à remplir avec les trésors du jardin, les répertorier

– Tableau d’humeur sur le sujet grâce à des collages

…

A chaque séance un temps est prévu pour s’occuper du petit potager.

Il y a beaucoup d’activités, nous animons ce thème tous les mercredis après-midi de 15h à 16h45.

Pour les ateliers ayant lieu dehors, il sera bon de les équiper en fonction de la météo. Et si celle-ci est trop mauvaise, nous pouvons animer un atelier dans la maison.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être.

La Table de la Cense est ouverte tous les mercredis et certains week end sur réservation obligatoire. Vous pouvez également prendre contact pour réserver un repas ou un cours de cuisine privatisé. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

