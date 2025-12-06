Ateliers lettre au Père Noël (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde

Ateliers lettre au Père Noël (Médiathèque du centre-ville)

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tu veux écrire une belle lettre au Père Noël, viens le 6 ou 13 décembre à 15h à la médiathèque.

Sur inscription, à partir de deux ans. .

