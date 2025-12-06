Ateliers lettre au Père Noël (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde
Ateliers lettre au Père Noël (Médiathèque du centre-ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-13
2025-12-06 2025-12-13
Tu veux écrire une belle lettre au Père Noël, viens le 6 ou 13 décembre à 15h à la médiathèque.
Sur inscription, à partir de deux ans. .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
