Ateliers linogravure Médiathèque François Mitterrand Bassens
Ateliers linogravure Médiathèque François Mitterrand Bassens samedi 13 juin 2026.
Ateliers linogravure Samedi 13 juin 2026, 10h00 Médiathèque François Mitterrand Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
inscription et réservation en ligne
+ d’infos
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808178 »}] [{« link »: « https://mediatheque.ville-bassens.fr/inscription-evenement?eventId=98&repetitionId=337&return=aHR0cHM6Ly9tZWRpYXRoZXF1ZS52aWxsZS1iYXNzZW5zLmZyL2FuaW1hdGlvbnMvYXRlbGllcnMtbGlub2dyYXZ1cmUtMg== »}, {« link »: « mailto:mediatheque@ville-bassens.fr »}]
Atelier d’une matinée pour apprendre les bases de la linogravure. Fabriquez votre tampon personnalisé ! atelier rdv de la médiathèque