Ateliers Lire avec le Chien Médiathèque Bazas Bazas
Ateliers Lire avec le Chien Médiathèque Bazas Bazas samedi 4 octobre 2025.
Ateliers Lire avec le Chien Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Bazas Gironde
Entrée gratuite sur inscription. Jauge max de 9 places.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00
Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00
L’association « Au fil des empreintes » propose des sessions de lecture avec le chien Tic-Tac.
Une approche différente de la lecture à haute voix, facilitée et encouragée par la présence du chien.
Un moment agréable, pour le plaisir de lire une histoire, ou quelques lignes, à Tic-Tac, à destination d’enfants de 6 à 12 ans.
9 créneaux vous sont proposées entre 14h et 17h30, soit 20minutes environ par enfant. Contactez-nous pour réserver votre moment avec Tic-Tac !
Les bibliothécaires proposent en parallèle des activités de bricolages autour du livre (fabrication de marque-pages, petit cahier…).
Médiathèque Bazas 17 ESPLANADE ST SAUVEUR 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556651246 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepolyedre.net »}, {« type »: « email », « value »: « polyedre@ville-bazas.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556651246 »}]
L’association « Au fil des empreintes » propose des sessions de lecture avec le chien Tic-Tac.
@ Marie-Pierre Nasse