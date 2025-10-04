Ateliers Lire avec le Chien Médiathèque Bazas Bazas

Ateliers Lire avec le Chien Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Bazas Gironde

Entrée gratuite sur inscription. Jauge max de 9 places.

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

L’association « Au fil des empreintes » propose des sessions de lecture avec le chien Tic-Tac.

Une approche différente de la lecture à haute voix, facilitée et encouragée par la présence du chien.

Un moment agréable, pour le plaisir de lire une histoire, ou quelques lignes, à Tic-Tac, à destination d’enfants de 6 à 12 ans.

9 créneaux vous sont proposées entre 14h et 17h30, soit 20minutes environ par enfant. Contactez-nous pour réserver votre moment avec Tic-Tac !

Les bibliothécaires proposent en parallèle des activités de bricolages autour du livre (fabrication de marque-pages, petit cahier…).

Médiathèque Bazas 17 ESPLANADE ST SAUVEUR 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

@ Marie-Pierre Nasse