Ateliers loisirs créatifs et soirée danse Salle des fêtes Mios

Ateliers loisirs créatifs et soirée danse

Salle des fêtes Allée de Val de San Vicente Mios Gironde

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

2025-11-29

Les associations Solid’Eyre et Country Music and dance vous proposent une journée et soirée solidaire et festive le samedi 29 novembre à la Salle des Fêtes de Mios.

– Atelier Loisirs Créatifs De 10h à 18h

L’association Solid’Eyre vous propose un atelier de loisirs créatifs à la salle des fêtes pour vous apprendre à confectionner

Pochettes à base de bâches recyclées, Porte-clés en tissu, Décorations de Noël…

Cet atelier aura lieu Samedi 29 Novembre de 10h à 18h.

Participation financière selon l’activité, au profit du Téléthon

– Soirée danses en ligne A 20h

Vous aimez danser ? Alors cet événement est fait pour vous.

Country et Danse en ligne seront à l’honneur avec l’animation de l’association Country Music and Dance samedi vendredi 29 novembre, avec buvette et petite restauration sur place.

Entrée 6€/ Ouverture des portes à 20h .

Salle des fêtes Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 39 09 50 countrymusicanddance@gmail.com

