Ateliers loisirs créatifs et soirée danse Salle des fêtes Mios

Ateliers loisirs créatifs et soirée danse
Salle des fêtes Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29 23:00:00
2025-11-29
Les associations Solid’Eyre et Country Music and dance vous proposent une journée et soirée solidaire et festive le samedi 29 novembre à la Salle des Fêtes de Mios.
– Atelier Loisirs Créatifs De 10h à 18h
L’association Solid’Eyre vous propose un atelier de loisirs créatifs à la salle des fêtes pour vous apprendre à confectionner
Pochettes à base de bâches recyclées, Porte-clés en tissu, Décorations de Noël…
Cet atelier aura lieu Samedi 29 Novembre de 10h à 18h.
Participation financière selon l’activité, au profit du Téléthon
– Soirée danses en ligne A 20h
Vous aimez danser ? Alors cet événement est fait pour vous.
Country et Danse en ligne seront à l’honneur avec l’animation de l’association Country Music and Dance samedi vendredi 29 novembre, avec buvette et petite restauration sur place.
Entrée 6€/ Ouverture des portes à 20h .
Salle des fêtes Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 39 09 50 countrymusicanddance@gmail.com
