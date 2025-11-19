Ateliers loisirs créatifs Bibliothèque de Gray Gray
Ateliers loisirs créatifs Bibliothèque de Gray Gray mercredi 19 novembre 2025.
Ateliers loisirs créatifs
Bibliothèque de Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-11-19 14:00:00
fin : 2025-11-19 15:00:00
2025-11-19
Une fois par mois retrouvez nos ateliers de loisirs créatifs pour les enfants, une thématique sera abordée en bricolage. Les enfants pourront repartir avec leurs créations et pourront très facilement en refaire à la maison car nous nous servons pour la majorité de matériaux recyclables.
Sur inscription. .
Bibliothèque de Gray 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr
