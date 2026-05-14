Ateliers ludiques en forêt Forêt de Coëtquen Les Champs-Géraux

Les Champs-Géraux

Ateliers ludiques en forêt

Forêt de Coëtquen D794 Les Champs-Géraux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 22:00:00

Date(s) :

2026-06-10

14h-18h Parcours d’énigmes ludique sur la forêt pour adulte et enfants (sur réservation).

18h-20h30 Visite puis pique nique, suivi d’une conférence sur le projet de la forêt nous régale, dégustation des produits (amener votre repas, une buvette avec des boissons et quelques plats de la forêt sur place) (sur réservation).

20h30-21h Atelier reconnaissance des animaux de la forêt.

21h-22h Temps calme pour la tombée de la nuit

Gratuit, sur réservation en cliquant sur réserver .

Forêt de Coëtquen D794 Les Champs-Géraux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ateliers ludiques en forêt Les Champs-Géraux a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme