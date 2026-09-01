Ateliers ludiques et découverte des insectes pollinisateurs Rue de chavagné Sainte-Soulle
samedi 19 septembre 2026 · Rue de chavagné · Sainte-Soulle
Informations pratiques
Sainte-Soulle
Ateliers ludiques et découverte des insectes pollinisateurs
Rue de chavagné Jardins partagés de Chavagne Sainte-Soulle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le monde fascinant des insectes pollinisateurs au travers différents ateliers avec Nature Environnement 17 et les jardins de Chavagne.
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Rue de chavagné Jardins partagés de Chavagne Sainte-Soulle 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 70 48 44
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English :
Come discover the fascinating world of pollinating insects through a variety of workshops with Nature Environnement 17 and the Chavagne Gardens.
L’événement Ateliers ludiques et découverte des insectes pollinisateurs Sainte-Soulle a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle