Ateliers ludiques Musée de Villèle Saint-Paul

Ateliers ludiques Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée de Villèle La Réunion

Gratuit – Créneaux horaires du rallye piste : de 10h à 11h et de 11h à 12h (matin) / de 13h30 à 14h30 / de 14h30 à 15h30 / de 15h30 à 16h30 (l’après-midi)

Rallye piste familial visant à découvrir l’histoire du domaine de façon ludique, encadré par Allison Gerville & Dominique Dindar Euphrasie

Condition de participation : inscription au stand sur un des créneaux horaires suivants : de 10h à 11h et de 11h à 12h (matin) / de 13h30 à 14h30 / de 14h30 à 15h30 / de 15h30 à 16h30 (l’après-midi)

Jeux lontan : billard breton, dominos…

Atelier de coloriages

Musée de Villèle 3 Rue Mahatma Gandhi, 97435 Saint-Paul, France Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion 0262556410 https://www.musee-villele.re Le domaine de Villèle était situé au cœur d’un important domaine agricole. Cette habitation (au sens créole du terme) regroupe autour de la maison de maître l’ensemble des bâtiments de service et de production (cuisine, réserves, hôpital d’esclaves, logements des engagés, usine). Achevée en 1788, la maison de maître est la troisième construite en maçonnerie par A. Panon-Desbassyns sur un même modèle. Elle abrite aujourd’hui le musée de Villèle. La vocation du domaine est d’abord les cultures vivrières, auxquelles succédera la production du café puis de la canne à sucre. L’usine sucrière est édifiée en 1822 au sud de la maison, dont elle est séparée par des bâtiments de service. Ses vestiges, aujourd’hui ruinés, témoignent des nombreux remaniements que rendaient nécessaires l’évolution des techniques de la production sucrière durant le XIXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Henri Paul Grondin