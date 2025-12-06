Ateliers magie Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 –

Gratuit : non 3€ Paiement en ligne sur Billetweb ou en espèce sur place (inscription à l’accueil de la Locomotive, par mail ou téléphone) Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 18

Bienvenue, apprenti magicienne et magicien ! ?Tu viens d’ouvrir la porte d’un monde enchanté… Prépare ta baguette et ton sourire malicieux, car l’atelier des petits magiciens t’attend ! tours de magie, paris magiques et mystères seront au rendez-vous.Lors de ces ateliers, tu apprendras des tours mystérieux, des formules oubliées et des astuces que seuls les vrais sorciers connaissent… et ne révèlent qu’aux plus curieux…Alors, es-tu prêt à rejoindre l’école des merveilles ?Ton billet est la clé… ouvre la porte des secrets ! Session de 6 ateliers pouvant être suivis indépendamment. Chaque atelier permet de découvrir un nouveau tour et de repartir avec un set de magie.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr 0240415460 https://www.billetweb.fr/ateliers-magie-a-la-locomotive-de-nantes&multi=32827&margin=no_margin&color=635BFF&parent=lescrazydruids&margin=no_margin&color=635BFF