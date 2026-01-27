Ateliers Manger en 1901 Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 1 février – 29 mars GRATUIT

Entrez dans la Cuisine de 1901 et découvrez ce que mangeaient vraiment les paysans au début du 20ème siècle

Comment se nourrissait-on dans nos campagnes ?

À partir de l’exemple de la ferme de la Bintinais, explorez le rôle du lait, du cidre, du porc et des céréales dans l’alimentation quotidienne

Un atelier pour petits et grands

En pratique : GRATUIT – sans inscription

Du 11 janvier au 29 mars :

– à 14h30, 15h30 et 16h30, du mardi au vendredi des vacances scolaires

– à 14h30, 15h30 et 16h30 le dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-01T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

1



Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



