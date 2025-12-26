Ateliers manuels, Médiathèque Espelette
Ateliers manuels, Médiathèque Espelette samedi 10 janvier 2026.
Ateliers manuels
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Un samedi par mois, votre bibliothécaire vous propose des ateliers de bricolage pour les petits ( avec leurs parents) et les plus grands. A partir de 5 ans. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@marie-espelette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers manuels
L’événement Ateliers manuels Espelette a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque