AGENDA · Espelette
Ateliers manuels Médiathèque Espelette
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Espelette
Informations pratiques
Espelette
Ateliers manuels
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ateliers de bricolage pour les petits (avec leurs parents) et les plus grands. .
Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@mairie-espelettte.fr
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English : Ateliers manuels
L’événement Ateliers manuels Espelette a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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