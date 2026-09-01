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Ateliers manuels Médiathèque Espelette

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Espelette

Ateliers manuels Médiathèque Espelette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
70 xerri karrika
Ville
64250 Espelette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Espelette

Ateliers manuels

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ateliers de bricolage pour les petits (avec leurs parents) et les plus grands.   .

Médiathèque 70 xerri karrika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80  mediatheque@mairie-espelettte.fr

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English : Ateliers manuels

L’événement Ateliers manuels Espelette a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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