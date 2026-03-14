Ateliers manuels et créatifs La Chal Saint-Jean-d’Arves
Ateliers manuels et créatifs La Chal Saint-Jean-d’Arves dimanche 13 décembre 2026.
Ateliers manuels et créatifs
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-12-13
Libérez votre créativité et amusez-vous avec nos ateliers manuels et créatifs, pour petits et grands !
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La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
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English : Craft and creative workshops
Unleash your creativity and have fun with our craft and creative workshops for young and old alike!
L’événement Ateliers manuels et créatifs Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves