Ateliers manuels et créatifs La Chal Saint-Jean-d’Arves

Ateliers manuels et créatifs

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-12-13

Libérez votre créativité et amusez-vous avec nos ateliers manuels et créatifs, pour petits et grands !

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La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com

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English : Craft and creative workshops

Unleash your creativity and have fun with our craft and creative workshops for young and old alike!

L’événement Ateliers manuels et créatifs Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves