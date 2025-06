Ateliers manuels pour les enfants et ados « Vacances créatives » La Roue Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils Chabeuil 7 juillet 2025 10:00

Drôme

Ateliers manuels pour les enfants et ados « Vacances créatives » La Roue Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif réduit

Selon l’atelier et l’âge

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Une programmation de 3 jours d’ateliers formidables pour les enfants et ados qui tournent autour de la fabrication et du recyclage grâce au soutien de la Fondation Afnic.

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 rue Mazet

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

English :

A 3-day program of great workshops for kids and teens revolving around making and recycling, thanks to the support of the Afnic Foundation.

German :

Ein dreitägiges Programm mit tollen Workshops für Kinder und Jugendliche, die sich dank der Unterstützung der Afnic Foundation um die Themen Herstellung und Recycling drehen.

Italiano :

Un programma di 3 giorni di fantastici laboratori per bambini e ragazzi incentrati sulla produzione e sul riciclaggio, grazie al sostegno della Fondazione Afnic.

Espanol :

Un programa de 3 días de fantásticos talleres para niños y adolescentes centrados en la fabricación y el reciclaje, gracias al apoyo de la Fundación Afnic.

L’événement Ateliers manuels pour les enfants et ados « Vacances créatives » La Roue Chabeuil a été mis à jour le 2025-06-24 par Valence Romans Tourisme